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Кассьерра ответил, доволен ли своей голевой статистикой за «Зенит»

Кассьерра ответил, доволен ли своей голевой статистикой за «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о своей бомбардирской статистике за сине-бело-голубых.

– 101 матч, 40 голов. Довольны ли вы своей статистикой в «Зените»?
– Повторюсь, главное для меня — ​победы и трофеи команды, об индивидуальных достижениях я не думаю. Конечно, я помню, что в первом сезоне забивал очень мало, во втором, наоборот, стал лучшим бомбардиром, сейчас тоже отличаюсь достаточно часто. Важнее всего выкладываться на 100% каждый день, становиться лучше, полезнее и эффективнее, чтобы ещё больше помогать «Зениту». И как следует настраиваться на каждый матч, — приводит слова Кассьерры пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Колумбийский футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Сочи» летом 2022 года. В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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