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Николич рассказал, что ему не понравилось в игре ЦСКА в победном матче с «Оренбургом»

Николич рассказал, что ему не понравилось в игре ЦСКА в победном матче с «Оренбургом»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о минувшем матче 24-го тура чемпионата России, в котором его команда победила «Оренбург» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55'     0:2 Койта – 90+4'    

– Прозвучало мнение, что для ЦСКА это была одна из сложнейших игр в 2025 году.
– Да, как и сказал перед игрой. Ваши лица были чуть‑чуть удивлёнными после моих слов, но я знал, что говорю, и, видимо, так и получилось. Молодцы, ребята справились. Что мне нравится, так это то, что ещё одна сухая игра у нас, не пропускаем много голов. Конечно, не понравилось, что отдали мяч сопернику.

По‑моему, это первая игра в 2025 году, где преимущество по владению мячом на стороне соперника. Видимо, было сложно нам удержать контроль, а когда это получалось, мы полностью контролировали игру, но это были маленькие отрезки. Можно сказать, что мы нашли их ритм. Там есть куча причин, почему это так, там и замены в команде, и много физических потерянных сил в предыдущих играх у многих наших футболистов. Всей ротацией с предыдущих игр очень доволен. Спасибо болельщикам, которые пришли сюда, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Победа в матче с «Оренбургом» стала пятой подряд для красно-синих в Российской Премьер-Лиге. После 24 матчей Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 47 очков и занимает четвёртое место. «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 24 матча.

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