«Пари НН» — «Динамо» Москва: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра идёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч начался в 14:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:0.

После первого тайма команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 23 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.