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«Пари НН» — «Динамо» Москва: после первого тайма счёт 0:0

«Пари НН» — «Динамо» Москва: после первого тайма счёт 0:0
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра идёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч начался в 14:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Перерыв
0 : 0
Динамо М
Москва

После первого тайма команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 23 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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