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Ледяхов: Солари и Гарсию брали не на перспективу — они уже должны показывать результат

Ледяхов: Солари и Гарсию брали не на перспективу — они уже должны показывать результат
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Российский тренер Игорь Ледяхов поделился мнением о футболистах «Спартака» Пабло Солари и Ливаи Гарсии, перешедших в московский клуб минувшей зимой.

«Меня не впечатляют Солари и Гарсия по сыгранным матчам за «Спартак». Но не нужно сразу категорично называть эти трансферы разочарованием. Давайте посмотрим, как дальше будут развиваться события. Вопрос адаптации никто не отменял. Возможно, этим футболистам нужно больше времени. Однако их брали не на перспективу — они должны показывать результат здесь и сейчас. Пока у «Спартака» не всё получается», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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