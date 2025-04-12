Де Брёйне — лидер АПЛ по голам из-за штрафной с момента, как Гвардиола возглавил «Сити»

33-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне забил наибольшее количество голов из-за пределов штрафной в чемпионате Англии с тех пор, как Хосеп Гвардиола начал тренировать «Манчестер Сити» в 2016 году. Бельгийский футболист отметился 28 мячами из-за пределов штрафной с того момента. Об этом сообщает телеграм-канал Squawka.

Футболист забил 28-й гол таким образом в матче 32-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».

На втором месте с 21 голом находится бывший нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Третью строчку делят полузащитник «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Праус и хавбек «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон — 20 мячей.

Де Брёйне перешёл в стан «горожан» летом 2015 года. За этот период он принял участие в 414 матчах во всех турнирах, в которых отметился 106 голами и 176 результативными передачами. Бельгийский футболист покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.

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