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Гришин: отсутствие голов весной — психологический удар для Мусаева

Гришин: отсутствие голов весной — психологический удар для Мусаева
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Тренер молодёжной команды московского ЦСКА Александр Гришин высказался о нападающем армейцев Тамерлане Мусаеве.

«Отсутствие голов весной — большая проблема и психологический удар для Мусаева. То же самое происходит и с Соболевым. Самое главное, чтобы команда побеждала. Если «Зенит» выиграет у «Краснодара», ЦСКА может побороться за золотые медали.

Осталось шесть туров, а вся борьба только начинается», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Мусаев провёл за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

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