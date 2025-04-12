Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв (Воронеж). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Рожков, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Самошников, Сильянов, Фассон, Монтес, Баринов, Батраков, Годяев, Воробьёв, Пиняев.

В последний раз команды встречались между собой в матче 14-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «Локомотив» (1:0).

После 23 сыгранных матчей «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Андрей Лунёв — о воспитанниках «Динамо»: в ЦСКА и «Локо» молодёжь интегрируют в состав
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android