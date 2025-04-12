«Уфа» обыграла «Аланию» в матче 28-го тура Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Уфа» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк). «Уфа» обыграла «Аланию» со счётом 2:1.
На 21-й минуте защитник «Уфы» Александр Теняев открыл счёт. На 33-й минуте нападающий Владислав Ложкин увеличил преимущество хозяев. На 90+2-й минуте полузащитник Алан Хугаев отыграл один мяч «Алании».
После 28 сыгранных матчей «Уфа» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков. «Алания» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 59 очков.
- 12 апреля 2025
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:37
-
16:31
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:15
-
16:08
-
16:04
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:47
-
15:45
-
15:37
-
15:30
-
15:26
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:15
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:45
-
14:44
-
14:39
-
14:36
-
14:30