«Уфа» обыграла «Аланию» в матче 28-го тура Первой лиги

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Завершился матч 28-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Уфа» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк). «Уфа» обыграла «Аланию» со счётом 2:1.

На 21-й минуте защитник «Уфы» Александр Теняев открыл счёт. На 33-й минуте нападающий Владислав Ложкин увеличил преимущество хозяев. На 90+2-й минуте полузащитник Алан Хугаев отыграл один мяч «Алании».

После 28 сыгранных матчей «Уфа» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков. «Алания» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 59 очков.