Ледяхов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в случае победы над «Зенитом»

Российский тренер Игорь Ледяхов поделился мнением о грядущем матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится завтра, 13 апреля.

«Краснодар» будет иметь преимущество в психологическом плане, однако мы понимаем, что игра пройдёт в Питере. Там всем сложно. Если «быки» наберут максимум очков, будет большой задел за шесть туров до конца чемпионата. В таком случае на 90 процентов «Краснодар» выиграет чемпионство.

Катастрофа — это когда кто-то заболел или случилось что-то ещё хуже. Да, «Зенит» потратил большие деньги, поэтому в год столетия команда хотела бы выиграть чемпионат. Но в спорте бывает всё. Если другая команда станет чемпионом, значит, она более достойна», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает третье место после 23 туров РПЛ (47), «Краснодар» — первое (52).

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