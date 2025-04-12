Вратарь «Ман Сити» Эдерсон сделал четвёртую результативную передачу в сезоне АПЛ

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон сделал результативную передачу на полузащитника Джеймса Макэйти в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Этот ассист стал четвёртым для бразильского голкипера в нынешнем сезоне АПЛ.

Ранее ни один вратарь не делал более двух ассистов в течение одного сезона чемпионата Англии. Всего в матчах английской Премьер-лиги Эдерсон оформил семь результативных передач.

В нынешнем сезоне Эдерсон принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.