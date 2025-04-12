Вратарь «Ман Сити» Эдерсон сделал четвёртую результативную передачу в сезоне АПЛ
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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон сделал результативную передачу на полузащитника Джеймса Макэйти в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Этот ассист стал четвёртым для бразильского голкипера в нынешнем сезоне АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 8' 0:2 Ричардс – 21' 1:2 Де Брёйне – 33' 2:2 Мармуш – 36' 3:2 Ковачич – 47' 4:2 Макэйти – 56' 5:2 О'Райли – 79'
Ранее ни один вратарь не делал более двух ассистов в течение одного сезона чемпионата Англии. Всего в матчах английской Премьер-лиги Эдерсон оформил семь результативных передач.
В нынешнем сезоне Эдерсон принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
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