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Защитник «Локомотива» Морозов получил травму в матче с «Зенитом» в РПЛ

Центральный защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов пропустит сегодняшнюю игру с казанским «Рубином» из-за повреждения, полученного в результате столкновения в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) в 23-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

«Евгений Морозов пропустит игру против «Рубина» по медицинским показаниям. Здоровья, Женя!» — говорится в заявлении железнодорожников.

В нынешнем сезоне Морозов провёл за «Локомотив» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.