Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Морозов получил травму в матче с «Зенитом» в РПЛ

Защитник «Локомотива» Морозов получил травму в матче с «Зенитом» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов пропустит сегодняшнюю игру с казанским «Рубином» из-за повреждения, полученного в результате столкновения в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) в 23-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Евгений Морозов пропустит игру против «Рубина» по медицинским показаниям. Здоровья, Женя!» — говорится в заявлении железнодорожников.

В нынешнем сезоне Морозов провёл за «Локомотив» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
«Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android