Алексей Татаев: перелом лицевой кости в трёх местах, но жить буду

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев рассказал о своём состоянии после матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2). В этой игре он был заменён на 41-й минуте после столкновения с футболистом красно-синих Виллианом Рошей.

«Сломал лицевую кость в трёх местах. Обошлось без операции. Вначале боль была сильная. Выпил обезболивающих — сейчас чувствую себя нормально. Жить буду», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Татаев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.