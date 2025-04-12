Алексей Татаев: перелом лицевой кости в трёх местах, но жить буду
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Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев рассказал о своём состоянии после матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2). В этой игре он был заменён на 41-й минуте после столкновения с футболистом красно-синих Виллианом Рошей.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55' 0:2 Койта – 90+4'
«Сломал лицевую кость в трёх местах. Обошлось без операции. Вначале боль была сильная. Выпил обезболивающих — сейчас чувствую себя нормально. Жить буду», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В нынешнем сезоне Татаев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.
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