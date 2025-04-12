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Гендиректор «Динамо» Мх рассказал, что надел ту же кофту, когда «Уфа» обыграла «Спартак»

Гендиректор «Динамо» Мх рассказал, что надел ту же кофту, когда «Уфа» обыграла «Спартак»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что перед матчем команды в 24-м туре РПЛ со «Спартаком» (1:2) он надел ту же кофту, в которой находился, когда красно-белых обыграла «Уфа». Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 по 2020 год и с 2021 по 2023 год.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Я надел на удачу ту же кофту, в которой был, когда «Уфа» обыграла «Спартак» 3:0. Кто из спортсменов не суеверный (улыбается)?» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» Махачкала набрало 27 очков и располагается на девятой строчке. В 25-м туре команда встретится с «Оренбургом». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.

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