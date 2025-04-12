«Ахмат» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 20 очков за 23 матча. «Ростов» заработал 33 очка после 23 игр. Команда Джонатана Альбы располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

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