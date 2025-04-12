«Сити» разгромил «Кристал Пэлас», уступая со счётом 0:2 по ходу матча, у Эдерсона ассист

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале игры счёт открыл полузащитник гостей Эберечи Эзе. В середине первого тайма защитник «орлов» Крис Ричардс укрепил их преимущество. На 33-й минуте хавбек Кевин Де Брёйне сократил отставание «Манчестер Сити». Через три минуты нападающий «горожан» Омар Мармуш восстановил равновесие. В начале второго тайма полузащитник Матео Ковачич вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте четвёртый гол «Манчестер Сити» забил Джеймс Макэйти с передачи вратаря Эдерсона. На 79-й минуте хавбек Нико О'Райли довёл счёт до разгромного.