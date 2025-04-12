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Манчестер Сити — Кристал Пэлас 5:2, результат матча 32-го тура АПЛ 12 апреля 2025 года

«Сити» разгромил «Кристал Пэлас», уступая со счётом 0:2 по ходу матча, у Эдерсона ассист
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Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 8'     0:2 Ричардс – 21'     1:2 Де Брёйне – 33'     2:2 Мармуш – 36'     3:2 Ковачич – 47'     4:2 Макэйти – 56'     5:2 О'Райли – 79'    

В начале игры счёт открыл полузащитник гостей Эберечи Эзе. В середине первого тайма защитник «орлов» Крис Ричардс укрепил их преимущество. На 33-й минуте хавбек Кевин Де Брёйне сократил отставание «Манчестер Сити». Через три минуты нападающий «горожан» Омар Мармуш восстановил равновесие. В начале второго тайма полузащитник Матео Ковачич вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте четвёртый гол «Манчестер Сити» забил Джеймс Макэйти с передачи вратаря Эдерсона. На 79-й минуте хавбек Нико О'Райли довёл счёт до разгромного.

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