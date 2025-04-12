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Гришин высказался о победе ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Гришин высказался о победе ЦСКА в матче с «Оренбургом»
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Тренер молодёжной команды московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о победе красно-синих в матче 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55'     0:2 Койта – 90+4'    

«У ЦСКА не получился первый тайм с «Оренбургом», но главное — победа, тем более «Спартак» оступился. Армейцы вышли настроенными и мобилизованными, но удивила большая ротация состава. В основе вышло шесть-семь новых футболистов. ЦСКА думает больше о кубковой игре с «Динамо», которое также на матч с «Пари НН» совершило ротацию. Для обоих клубов чемпионат важен, но большая ставка делается на Кубок России. Роша и Тороп здорово сыграли в этом матче. Виллиан — основополагающий футболист ЦСКА, на нём держится вся оборона команды», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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