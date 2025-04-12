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Алексей Татаев отреагировал на извинения Виллиана Роши после перелома лицевой кости

Алексей Татаев отреагировал на извинения Виллиана Роши после перелома лицевой кости
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Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев отреагировал на извинения футболиста ЦСКА Виллиана Роши, в столкновении с которым он получил перелом лицевой кости. Сегодня, 12 апреля, «Оренбург» играл с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ (0:2). Татаев был заменён на 41-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55'     0:2 Койта – 90+4'    

«Извинения Роши видел, но к нему изначально претензий не было. Он же не специально меня ударил — столкнулись головами. Это футбол», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Татаев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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