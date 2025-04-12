Деменко: у Станковича нет веса в «Спартаке», если игроки сами принимают решение о пенальти

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о пенальти в матче 24-го тура РПЛ между красно-белыми и махачкалинским «Динамо» (1:2), который не реализовал Хесус Медина.

«Для меня было непонятно, почему Медина пошёл исполнять пенальти. Есть штатный пенальтист Барко, который всегда реализует этот стандарт. Это говорит о том, что футболисты «Спартака» не выполняют установку тренера. Это очень неприятно, поэтому Станкович открыто об этом сказал на пресс-конференции. Видно, что в команде есть определённые проблемы. Станкович не имеет веса, если игроки сами принимают такие решения», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: