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Деменко: у Станковича нет веса в «Спартаке», если игроки сами принимают решение о пенальти

Деменко: у Станковича нет веса в «Спартаке», если игроки сами принимают решение о пенальти
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Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о пенальти в матче 24-го тура РПЛ между красно-белыми и махачкалинским «Динамо» (1:2), который не реализовал Хесус Медина.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Для меня было непонятно, почему Медина пошёл исполнять пенальти. Есть штатный пенальтист Барко, который всегда реализует этот стандарт. Это говорит о том, что футболисты «Спартака» не выполняют установку тренера. Это очень неприятно, поэтому Станкович открыто об этом сказал на пресс-конференции. Видно, что в команде есть определённые проблемы. Станкович не имеет веса, если игроки сами принимают такие решения», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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