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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу на 90+8-й минуте матча Суперлиги с «Чжэцзян»

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу на 90+8-й минуте матча Суперлиги с «Чжэцзян»
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Завершился матч 6-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Чжэцзян». Игра проходила на стадионе «Шанхай стэдиум». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Китай — Суперлига . 6-й тур
12 апреля 2025, суббота. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
3 : 2
Чжэцзян
Ханчжоу
1:0 Карлуш – 21'     1:1 Wang – 69'     1:2 Ясюн – 72'     2:2 Ханьчао – 77'     3:2 Чань – 90+8'    

В середине первого тайма счёт открыл нападающий команды Слуцкого Жоау Карлуш. На 69-й минуте «Чжэцзян» восстановил равновесие. На 72-й минуте вратарь хозяев Бао Ясюн забил автогол. Через пять минут после этого полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Юй Ханьчао сравнял счёт. На 90+8-й минуте победным мячом отметился защитник Шиничи Чань.

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Команда Слуцкого набрала 14 очков за шесть матчей. «Чжэцзян» заработал восемь очков после шести игр и располагается на восьмой строчке.

Календарь китайской Суперлиги
Турнирная таблица китайской Суперлиги
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