«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу на 90+8-й минуте матча Суперлиги с «Чжэцзян»

Завершился матч 6-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Чжэцзян». Игра проходила на стадионе «Шанхай стэдиум». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В середине первого тайма счёт открыл нападающий команды Слуцкого Жоау Карлуш. На 69-й минуте «Чжэцзян» восстановил равновесие. На 72-й минуте вратарь хозяев Бао Ясюн забил автогол. Через пять минут после этого полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Юй Ханьчао сравнял счёт. На 90+8-й минуте победным мячом отметился защитник Шиничи Чань.

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Команда Слуцкого набрала 14 очков за шесть матчей. «Чжэцзян» заработал восемь очков после шести игр и располагается на восьмой строчке.