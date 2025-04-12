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Видео: нереализованный пенальти Весино на 90+7-й минуте матча «Пари НН» с «Динамо» Москва

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тьяго Весино не реализовал 11-метровый удар на 90+7-й минуте матча с московским «Динамо» (1:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 60-й минуте полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин открыл счёт. Ответный мяч «Динамо» на 71-й минуте забил нападающий Ярослав Гладышев — 1:1. На 90+7-й минуте форвард хозяев Тьяго Весино не смог реализовать 11-метровый удар.

После 24 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.