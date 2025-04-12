«Реал Сосьедад» дома проиграл «Мальорке» в матче 31-го тура Ла Лиги

Завершился матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 20-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Мальорки» Кайл Ларин. В начале второго тайма полузащитник Серхи Дардер укрепил преимущество хозяев.

«Реал Сосьедад» занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 41 очко за 31 матч. «Мальорка» заработала 43 очка после 31 игры и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 67 очков за 30 игр.

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