Глава «Динамо»: у Артура Гомеса порван ахилл, это предварительная информация от врача
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о состоянии бразильского полузащитника Артура Гомеса, получившего травму в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:1). Футболист был заменён на 55-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Трошечкин – 60' 1:1 Гладышев – 71'
«У Артура Гомеса порван ахилл. Это предварительная информация от нашего врача» — приводит слова Гафина «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 26-летний Артур Гомес провёл 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура Гомеса в € 4 млн.
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