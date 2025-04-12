Глава «Динамо»: у Артура Гомеса порван ахилл, это предварительная информация от врача

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о состоянии бразильского полузащитника Артура Гомеса, получившего травму в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:1). Футболист был заменён на 55-й минуте.

«У Артура Гомеса порван ахилл. Это предварительная информация от нашего врача» — приводит слова Гафина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний Артур Гомес провёл 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура Гомеса в € 4 млн.