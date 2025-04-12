Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Динамо»: у Артура Гомеса порван ахилл, это предварительная информация от врача

Глава «Динамо»: у Артура Гомеса порван ахилл, это предварительная информация от врача
Комментарии

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о состоянии бразильского полузащитника Артура Гомеса, получившего травму в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:1). Футболист был заменён на 55-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Трошечкин – 60'     1:1 Гладышев – 71'    

«У Артура Гомеса порван ахилл. Это предварительная информация от нашего врача» — приводит слова Гафина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний Артур Гомес провёл 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура Гомеса в € 4 млн.

Материалы по теме
«Динамо» Москва сыграло вничью с «Пари НН», Лунёв спас бело-голубых на последних минутах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android