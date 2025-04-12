Гендиректор «Пари НН» — о слухах про смену тренера: отложите их куда-нибудь подальше

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов после ничьей в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1) прокомментировал слухи о возможном уходе с поста главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Прекращайте все слухи, касающиеся тренерского штаба, и отложите их куда-нибудь подальше. Никаких движений и обсуждений, касающихся тренера или тренерского штаба, не было. Идёт плановая работа, как на тренировках, так и в матчах. Да, мы пока боремся за выживание, но доверие тренерскому штабу есть. Совет директоров эту тему в свою повестку не включал», — приводит слова Мелик-Гусейнова пресс-служба «Пари НН».

После 24 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможной отставке Виктора Гончаренко из-за неудовлетворительных результатов.