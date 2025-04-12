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Орещук: «Динамо» выбывает из борьбы за медали, после прошлого сезона это провал

Орещук: «Динамо» выбывает из борьбы за медали, после прошлого сезона это провал
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о шансах бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги после ничьей в матче 24-го тура с «Пари НН» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Трошечкин – 60'     1:1 Гладышев – 71'    

«Динамо» выбывает из борьбы за медали. Теперь нужно сконцентрироваться на Кубке России, бросить все силы туда. Конечно, такой результат — провал. В прошлом сезоне «Динамо» боролось за чемпионство, и после этого команду никто не покинул. К тому же были куплены новые футболисты за немаленькие деньги», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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