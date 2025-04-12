Орещук: «Динамо» выбывает из борьбы за медали, после прошлого сезона это провал

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о шансах бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги после ничьей в матче 24-го тура с «Пари НН» (1:1).

«Динамо» выбывает из борьбы за медали. Теперь нужно сконцентрироваться на Кубке России, бросить все силы туда. Конечно, такой результат — провал. В прошлом сезоне «Динамо» боролось за чемпионство, и после этого команду никто не покинул. К тому же были куплены новые футболисты за немаленькие деньги», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.