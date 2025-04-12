Главный тренер «Динамо» Личка прокомментировал ничью с «Пари НН»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (1:1).

«Сыграли два разных тайма: первый был более медленный, без агрессии, без остроты в атаке. Поэтому в перерыве сделал тактическую замену – поменял Смелова на Нгамалё. Во втором тайме было уже лучше. Мы играли не так хорошо, забрали лишь очко. Но внутри меня сейчас тоска.

Будет ли сделан сейчас акцент на матчи в Кубке России? Нет, каждая игра всегда важна. Отрыв от лидирующих команд в РПЛ большой, но нужно бороться в каждой игре, как будто она последняя для тебя», — передает слова Лички корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 24 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.