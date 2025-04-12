Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Пари НН» Гончаренко: очень много людей желают нам зла

Главный тренер «Пари НН» Гончаренко: очень много людей желают нам зла
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о большом количестве слухов, которые окружают клуб.

«Столько грязи, связанной с клубом, у меня нигде не было. Очень много людей желают нам зла. Вбросы насчёт того, что кто-то мне диктует, кого выпускать, – хрень (в оригинале использовано более грубое слово)», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: ООО«Фортуна».ИНН: 6164205110
erid 2RanymTCzxq 18+

После 24 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Материалы по теме
«Динамо» Москва сыграло вничью с «Пари НН», Лунёв спас бело-голубых на последних минутах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android