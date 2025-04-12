Главный тренер «Пари НН» Гончаренко: очень много людей желают нам зла

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о большом количестве слухов, которые окружают клуб.

«Столько грязи, связанной с клубом, у меня нигде не было. Очень много людей желают нам зла. Вбросы насчёт того, что кто-то мне диктует, кого выпускать, – хрень (в оригинале использовано более грубое слово)», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

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После 24 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.