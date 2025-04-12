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Игрок «Динамо» Фомин прокомментировал ничью в матче с «Пари НН»

Игрок «Динамо» Фомин прокомментировал ничью в матче с «Пари НН»
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Игра завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Трошечкин – 60'     1:1 Гладышев – 71'    

«Такие матчи не убивают мотивацию. Играли не совсем в свой футбол, потеряли важные очки в борьбе за тройку. Надо забыть этот результат, игру. Много что не получалось. Особенно в игре с мячом.

Есть время переключиться — в важном матче в Кубке всё будет по-другому. Домашний стадион, полные трибуны. Надо выходить и исправлять ситуацию», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 24 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

В среду, 16 апреля, московское «Динамо» встретится с ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч завершился победой армейцев со счётом 2:1.

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