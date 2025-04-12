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«Леганес» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00 мск

«Леганес» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 12 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Леганес» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» (Леганес, Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсой. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 31-й тур
12 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Леганес
Леганес
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч первого круга между этими командами завершился минимальной победой «Леганеса» — 1:0.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Ханс-Дитера Флика имеют в своём активе 67 очков. «Леганес» с 28 очками находится на 18-й строчке.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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