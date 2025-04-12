Босельи прокомментировал момент с нереализованным пенальти Весино в матче с «Динамо»

Полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи высказался о нереализованном пенальти одноклубника Тьяго Весино в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1). Мяч после удара на 90+9-й минуте попал в штангу.

«К сожалению, во время пенальти я уже ушёл с поля и был на скамейке. Всё равно мы поддерживаем и доверяем Весино. Нужно принимать ответственность, чтобы бить пенальти. Если ты бьёшь, можешь промахнуться.

Пенальти — ситуация 50 на 50. Ты можешь тренировать сколько угодно, но время игры — другие ощущения. Возможно, это его первый промах за карьеру. Мы всё равно его поддерживаем и будем доверять нашим пацанам», — передает слова Босельи корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 24 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.