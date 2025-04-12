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«Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ
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Сегодня, 12 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Камилов, Уткин, Садулаев, Зорин, Мелкадзе, Самородов.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Поярков, Вахания, Сако, Байрамян, Кучаев, Щетинин, Шанталий, Комличенко, Роналдо.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 20 очков за 23 матча. «Ростов» заработал 33 очка после 23 игр. Команда Джонатана Альбы располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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