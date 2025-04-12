Де Брёйне рассказал, что планирует успеть сделать перед уходом из «Манчестер Сити» летом

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Я хочу уехать с местом в Лиге чемпионов для этой команды, потому что они этого заслуживают. Мы выступаем в Лиге чемпионов уже девять-десять лет, что я здесь, поэтому я надеюсь, что мы сможем сделать это для команды в следующем году, и я просто постараюсь показывать хороший футбол, как делал это всегда», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт «Манчестер Сити»

Кевин Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. «Горожане» заплатили немецкому «Вольфсбургу» за трансфер атакующего полузащитника € 76 млн. Ранее бельгиец объявил, что летом покинет клуб свободным агентом. После 32 туров «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в английской Премьер-Лиге с 55 очками.