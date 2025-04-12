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Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Оренбургом»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55'     0:2 Койта – 90+4'    

«Игра получилась такой, как я и говорил перед матчем. Последние три дня я повторял только одно слово на русском языке — «Внимание, внимание, внимание», и не в шуточной форме. Потому что здесь всё особенное — условия поля, команда. Знаю, что у любой команды, которая здесь играла, матч получался очень тяжёлым. Так и у нас сегодня.

Мы знали, какие обстоятельства у нас после предыдущих игр. Вы видели, что по сравнению с матчем с «Динамо» у нас было сделано семь замен. Но всё равно очень рад и хочу поздравить команду с очередной победой, с сухой победой. И хочу сказать спасибо болельщикам, которые пришли сюда. Очень приятно их видеть на трибунах. Отдельная благодарность детям из местной футбольной школы ЦСКА. Видели их счастливыми после игры, команда счастлива тоже. Задачу выполнили, три очка у нас, двигаемся дальше», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.

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