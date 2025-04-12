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Футбольный клуб «Красава» Евгения Савина вышел в высшую лигу Кипра

Футбольный клуб «Красава» Евгения Савина вышел в высшую лигу Кипра
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Футбольный клуб «Красава», принадлежащий блогеру и бывшему футболисту пермского «Амкара» Евгению Савину, вышел в высший дивизион Кипра. Напомним, клуб был перевезён из России на Кипр в 2022 году. Ранее «Красава» выступал в ФНЛ-2.

Команда занимает первое место в турнирной таблице второго дивизиона Кипра, набрав 59 очков. Всего из дивизиона путёвку в высшую лигу заработают три клуба.

40-летний Евгений Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. Во времена своей футбольной карьеры Савин выступал за «Томь», махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал».

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