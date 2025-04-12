Дмитрий Булыкин рассказал, какие у «Спартака» есть проблемы

Бывший форвард леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о проблемах московского «Спартака» на финише сезона. В 24-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2).

«Спартаку» было очень сложно отыграть два быстрых пропущенных мяча. Все футболисты знают, что быстрый гол очень важен. Сопернику надо отыгрываться, он даст больше свободного пространства. Если ты мощная команда, которая борется за чемпионство, надо настраиваться так, чтобы забить первым. Но «Спартак» показал, что внутри команды есть проблемы с настроем и командной дисциплиной. Есть куча факторов, которые повлияли на игру. В случае с пенальти больше надо предъявлять футболистам, чем тренеру. У Станковича ещё будут варианты, чтобы настроить игроков», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. У «горожан» остаётся одна игра в запасе.