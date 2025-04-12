«Байер» не смог обыграть «Унион» в матче 29-го тура Бундеслиги

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и берлинский «Унион». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.

Командам не удалось порадовать своих болельщиком забитыми мячами. Финальный свисток судьи зафиксировал на табло безголевую ничью.

После этой игры в активе «Байера» стало 63 очка. Подопечные Хаби Алонсо занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Унион» с 34 очками находится на 13-й строчке. На первом месте располагается «Бавария» (68).