«Рубин» — «Локомотив»: Шабанхаджай открыл счёт на 50-й минуте

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Рубин» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай открыл счёт в матче.

В последний раз команды встречались между собой в матче 14-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «Локомотив» (1:0).

После 23 сыгранных матчей «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.