«Бавария» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч 29-го тура Бундеслиги

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Сегодня, 12 апреля, состоится матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Вельц. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Урбиг, Дайер, Ким Мин Джэ, Станишич, Киммих, Лаймер, Горецка, Олисе, Мюллер, Зане, Кейн.

«Боруссия» Д: Кобель, Джан, Антон, Зюле, Свенссон, Рюэрсон, Гросс, Брандт, Озджан, Байер, Гирасси.

В минувшем туре мюнхенцы обыграли «Аугсбург» со счётом 3:1, а «шмели» победили «Фрайбург» — 4:1.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Венсана Компани набрала 68 очков за 28 матчей. «Боруссия» заработала 41 очко после 28 игр и располагается на восьмой строчке.