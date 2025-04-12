«Тюмень» победила «Шинник» и впервые с сентября покинула последнее место в Первой лиге

Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги между «Тюменью» и «Шинником». Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Анатолием Жабченко из Краснодара. Победу в поединке праздновали футболисты «Тюмени» — 2:1.

На 16-й минуте полузащитник Александр Коротаев вывел «Тюмень» вперёд, реализовав пенальти. На 53-й минуте защитник «Тюмени» Давид Шавлохов удвоил преимущество хозяев поля. На 89-й минуте полузащитник «Шинника» Артём Малахов отыграл один мяч.

Победа позволила «Тюмени» довести количество набранных очков в сезоне до 27 и впервые за 20 туров (с сентября 2024 года) покинуть последнее место в турнирной таблице. Команда опередила «Аланию» и «Сокол» и поднялась на 16-ю строчку. Отрыв от 15-го места, гарантирующего сохранение прописки в Первой лиге, составляет три очка. «Шинник» занимает 11-е место. У ярославской команды 32 очка.