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Деменко: у «Спартака» нет результата, чемпионская команда не может так играть

Деменко: у «Спартака» нет результата, чемпионская команда не может так играть
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Бывший футболист Максим Деменко высказался о поражении московского «Спартака» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Матч «Спартака» показал, что больший настрой был у футболистов махачкалинского «Динамо». Красно-белые думали, что возьмут Махачкалу легко, но тех не так просто обыграть. Станкович не настроил футболистов команды должным образом. «Динамо» нечего было терять, поэтому с первых минут их игроки вышли заряженными. «Спартак» же думал, что они не спеша всё решат, но красно-белые немного проснулись, только когда пропустили два мяча.

Трансферы Солари и Гарсии пока себя не оправдывают в плане потраченных на них денег. Адаптация футболистам даётся очень сложно. При этом, возможно, с ними повторится история как с Угальде, и они раскроются в следующем сезоне. Однако «Спартаку» уже сейчас нужен результат, но его нет. Чемпионская команда не может так играть домашние матчи», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место с 47 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. У «горожан» остаётся одна игра в запасе.

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