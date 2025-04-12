Деменко: у «Спартака» нет результата, чемпионская команда не может так играть

Бывший футболист Максим Деменко высказался о поражении московского «Спартака» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«Матч «Спартака» показал, что больший настрой был у футболистов махачкалинского «Динамо». Красно-белые думали, что возьмут Махачкалу легко, но тех не так просто обыграть. Станкович не настроил футболистов команды должным образом. «Динамо» нечего было терять, поэтому с первых минут их игроки вышли заряженными. «Спартак» же думал, что они не спеша всё решат, но красно-белые немного проснулись, только когда пропустили два мяча.

Трансферы Солари и Гарсии пока себя не оправдывают в плане потраченных на них денег. Адаптация футболистам даётся очень сложно. При этом, возможно, с ними повторится история как с Угальде, и они раскроются в следующем сезоне. Однако «Спартаку» уже сейчас нужен результат, но его нет. Чемпионская команда не может так играть домашние матчи», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место с 47 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. У «горожан» остаётся одна игра в запасе.