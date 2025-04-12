Булыкин: в РПЛ нет мощных команд, которые всех обыгрывают и не теряют очки

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура РПЛ, в котором бело-голубые встречались с «Пари НН» (1:1).

«Ничья с «Пари НН» — это не тот результат, который хотело бы видеть руководство «Динамо». Идёт борьба за медали, нужно обыгрывать «Нижний Новгород». Однако динамовцы показали такую игру, что чуть не проиграли в концовке матча. Я не увидел у «Динамо» большого желания победить. В ближайших играх команде нужно поправлять ситуацию и забивать первыми, а не пропускать.

У «Динамо» есть ещё игры и возможность попасть в тройку. Можно вспомнить прошлый сезон, когда команда ни за что не боролась, но в последнем туре чуть не стала чемпионом. В РПЛ сейчас нет мощных команд, которые всех обыгрывают и не теряют очки. В следующих играх динамовцам обязательно нужно побеждать и показывать, что команда способна бороться за медали», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.