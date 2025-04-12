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Рубин — Локомотив 1:0, результат матча 24-го тура РПЛ 2 марта

«Локомотив» уступил «Рубину» в матче 24-го тура РПЛ
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Шабанхаджай – 50'    

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте встречи. Отличился австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай.

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После этой победы в активе казанского «Рубина» стало 36 очков. Подопечные Рашида Рахимова поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на шестой строчке.

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