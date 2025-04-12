«Рубин» обыграл «Локомотив» впервые с 2017 года

Казанский «Рубин» с минимальным счётом обыграл московский «Локомотив» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта победа стала первой для «рубиновых» над железнодорожниками с 2017 года. Тогда казанцы также победили со счётом 1:0. Серия «Рубина» без побед над «Локомотивом» продлилась 17 матчей.

Единственный гол в завершившимся матче был забит на 50-й минуте встречи. Отличился австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай.

После этой победы в активе казанского «Рубина» стало 36 очков. Подопечные Рашида Рахимова поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на шестой строчке.