«Рубин» обыграл «Локомотив» впервые с 2017 года
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Казанский «Рубин» с минимальным счётом обыграл московский «Локомотив» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта победа стала первой для «рубиновых» над железнодорожниками с 2017 года. Тогда казанцы также победили со счётом 1:0. Серия «Рубина» без побед над «Локомотивом» продлилась 17 матчей.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Шабанхаджай – 50'
Единственный гол в завершившимся матче был забит на 50-й минуте встречи. Отличился австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай.
После этой победы в активе казанского «Рубина» стало 36 очков. Подопечные Рашида Рахимова поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на шестой строчке.
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