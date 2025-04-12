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Де Брёйне прокомментировал разгромную волевую победу «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас»

Де Брёйне прокомментировал разгромную волевую победу «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о матче 32-го тура английской Премьер-Лиги, в котором «горожане» одержали разгромную победу над «Кристал Пэлас» (5:2), уступая в два мяча по ходу игры. На счету самого бельгийца гол и результативная передача.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 8'     0:2 Ричардс – 21'     1:2 Де Брёйне – 33'     2:2 Мармуш – 36'     3:2 Ковачич – 47'     4:2 Макэйти – 56'     5:2 О'Райли – 79'    

«Я думаю, мы хорошо начали, имели пару моментов, и вдруг ни с того ни с сего проигрываем со счётом 0:2, а могло быть и три. Реакция была хорошей. Я думаю, что в целом мы провели неплохую игру, но мы упускали моменты, и они воспользовались этим. В конце концов, я думаю, мы заслужили победу. Было важно забить как можно быстрее и немного изменить ощущение от игры. Я не думал, что мы играли настолько плохо, но счёт был совсем не хорошим», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт «Манчестер Сити».

За шесть туров до конца чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице четвёртое место. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 55 набранных очков. Отставание от третьей строчки составляет два очка.

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