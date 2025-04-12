Ледяхов: «Спартак» оказался в нокдауне после первого пропущенного мяча от «Динамо» Мх

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал поражение красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«Со стороны «Спартака» была провальная игра, особенно первый тайм. Некого выделить, вся команда выглядела безобразно. После перерыва произошли коррективы и замены, поэтому второй тайм был за «Спартаком». Однако Махачкала очень грамотно оборонялась и довела матч до логичного завершения. «Динамо» выполнило свой план и по первому тайму смотрелось более солидно, чем «Спартак».

Видимо, со стороны красно-белых произошла недооценка соперника. Однако команда борется за первые места, и в таких играх решается судьба чемпионата. Да, в матчах с сильными соперниками совершенно другой настрой, что нам показала игра с «Зенитом», но такие команды, как «Динамо» Махачкала, нужно обыгрывать не только классом, а надо оставлять все силы на поле. Однако «Спартак» оказался в нокдауне после первого пропущенного мяча», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. У «горожан» остаётся одна игра в запасе.