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Ледяхов: «Спартак» оказался в нокдауне после первого пропущенного мяча от «Динамо» Мх

Ледяхов: «Спартак» оказался в нокдауне после первого пропущенного мяча от «Динамо» Мх
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Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал поражение красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Со стороны «Спартака» была провальная игра, особенно первый тайм. Некого выделить, вся команда выглядела безобразно. После перерыва произошли коррективы и замены, поэтому второй тайм был за «Спартаком». Однако Махачкала очень грамотно оборонялась и довела матч до логичного завершения. «Динамо» выполнило свой план и по первому тайму смотрелось более солидно, чем «Спартак».

Видимо, со стороны красно-белых произошла недооценка соперника. Однако команда борется за первые места, и в таких играх решается судьба чемпионата. Да, в матчах с сильными соперниками совершенно другой настрой, что нам показала игра с «Зенитом», но такие команды, как «Динамо» Махачкала, нужно обыгрывать не только классом, а надо оставлять все силы на поле. Однако «Спартак» оказался в нокдауне после первого пропущенного мяча», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. У «горожан» остаётся одна игра в запасе.

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