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Монако — Марсель 3:0, результат матча 29-го тура Лиги 1, 12 апреля 2025 года

«Монако» разгромил «Марсель» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1
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Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем». Игра проходила на стадионе Луи II в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Бенуа Бастьеном. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
12 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Минамино – 34'     2:0 Эмболо – 58'     3:0 Закария – 82'    

На 34-й минуте японский вингер «Монако» Такуми Минамино открыл счёт в матче. На 58-й минуте нападающий Брил Эмболо удвоил преимущество своей команды. На 82-й минуте полузащитник «Монако» Денис Закария ударом с пенальти довёл счёт до крупного. Российский полузащитник хозяев Александр Головин весь матч провёл в запасе.

«Монако» довёл количество набранных очков в сезоне до 53 и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, опередив «Марсель». У подопечных Роберто Де Дзерби осталось 52 очка. Команда опустилась на третье место.

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