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Шабанхаджай прокомментировал победу «Рубина» над «Локомотивом» в матче 24-го тура РПЛ

Шабанхаджай прокомментировал победу «Рубина» над «Локомотивом» в матче 24-го тура РПЛ
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Австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай прокомментировал победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Локомотивом», а также высказался о своём голе, который стал единственным в игре.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Шабанхаджай – 50'    

«Очень рад, что одержали победу и что я забил. Каждый день идёт в копилку, прибавляется уверенности. Надеюсь, голы будут ещё.

Что касается матча, во всех аспектах мы действовали здорово: в обороне накрывали их удары, активно действовали в атаке. Я сам сегодня бил, были сейвы от голкипера. Две попытки были неудачные, а третья увенчалась успехом. Очень рад, что удалось помочь команде», — сказал Шабанхаджай в эфире «Матч ТВ».

После этой победы в активе казанского «Рубина» стало 36 очков. Подопечные Рашида Рахимова поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на шестой строчке.

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