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Чайка — Торпедо, результат матча 28-го тура Первой лиги, 12 апреля 2025, счет 2:1

«Торпедо» неожиданно уступило «Чайке» в матче 28-го тура Первой лиги
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Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Чайка» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «имени Ивана Чайки» (Песчанокопское, Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
12 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Хохлачёв – 7'     1:1 Чурич – 45+1'     2:1 Библик – 54'    

«Чайка» вышла вперёд уже на седьмой минуте. Отличился нападающий Александр Хохлачёв. На 45+1-й минуте «Торпедо» получило право пробить 11-метровый удар, который реализовал Марио Чурич. На 54-й минуте форвард Станислав Библик отправил второй мяч в ворота гостей.

После этой победы в активе «Чайки» стало 33 очка. Команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» с 51 очком находится на второй строчке.

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