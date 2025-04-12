«Торпедо» неожиданно уступило «Чайке» в матче 28-го тура Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Чайка» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «имени Ивана Чайки» (Песчанокопское, Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

«Чайка» вышла вперёд уже на седьмой минуте. Отличился нападающий Александр Хохлачёв. На 45+1-й минуте «Торпедо» получило право пробить 11-метровый удар, который реализовал Марио Чурич. На 54-й минуте форвард Станислав Библик отправил второй мяч в ворота гостей.

После этой победы в активе «Чайки» стало 33 очка. Команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» с 51 очком находится на второй строчке.