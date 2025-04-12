«Торпедо» неожиданно уступило «Чайке» в матче 28-го тура Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Чайка» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «имени Ивана Чайки» (Песчанокопское, Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
«Чайка» вышла вперёд уже на седьмой минуте. Отличился нападающий Александр Хохлачёв. На 45+1-й минуте «Торпедо» получило право пробить 11-метровый удар, который реализовал Марио Чурич. На 54-й минуте форвард Станислав Библик отправил второй мяч в ворота гостей.
После этой победы в активе «Чайки» стало 33 очка. Команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» с 51 очком находится на второй строчке.
- 12 апреля 2025
-
20:02
-
19:57
-
19:53
-
19:45
-
19:38
-
19:20
-
19:14
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:40
-
18:31
-
18:25
-
18:20
-
18:17
-
18:10
-
18:09
-
18:05
-
17:56
-
17:37
-
17:30
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:15
-
17:14
-
17:13
-
17:09
-
17:00
-
16:59
-
16:51
-
16:49
-
16:45