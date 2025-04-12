«Двоякие чувства». Главный тренер «Пари НН» Гончаренко — о ничьей с «Динамо» Москва

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о матче с московским «Динамо» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась результативной ничьей (1:1).

«Двоякие чувства. С одной стороны, они приятные. С другой – большое разочарование. В двух последних матчах качество игры падало, но перед этим мы проводили хорошие игры, не хватало только мелочей, которые работали против нас, – какие-то отскоки, рикошеты, не забитый Калинским пенальти во встрече с «Краснодаром». В конечном счёте всегда запоминается результат. Сейчас мы эти мелочи – подборы, единоборства, командные действия – собрали, в концовке даже заслужили пенальти. Могли набрать три очка, поэтому ничья в этой ситуации – не вполне то, что нам хотелось бы», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

После 24 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.