Наумов: «Локомотив» так и останется шестым — команда безразлична, полная безнадёга

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре железнодорожников в весенней части сезона.

«Локомотив» выглядит очень плохо после перерыва. С «Зенитом» — более-менее, с «Динамо» повезло, хотя должны были проигрывать. Команда пропустила в самом начале второго тайма игры с «Рубином» и ничего не изменила в игре! Во все времена «Локомотив», пропуская, не нервничал, а начинал играть активнее. Какое-то безразличие, никакой остроты — без этого ты не забьёшь гол. Все выглядит очень плохо: и Пиняев, и Батраков, и Воробьёв. Совсем слабенько.

Думаю, что это связано с плохой подготовкой на сборах. Команда безразлична. Играли академично: «Забьём — хорошо, не забьём — ну и не надо». И тренерский штаб никак на это не повлиял. Один Баринов суетится-старается, а остальных не видно. «Локомотив» мне очень не нравится после перерыва.

Проблема в отношении к делу. Тренерский штаб не смог настроить команду на борьбу — они даже в пятёрку не попадут, не то что в тройку. Сейчас шестые, так и останутся. Полная безнадёга», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 матчей «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 41 очком. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.