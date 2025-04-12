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Наумов: Галактионов не сумел подготовить «Локомотив» так, чтобы он хотя бы боролся

Наумов: Галактионов не сумел подготовить «Локомотив» так, чтобы он хотя бы боролся
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение железнодорожников в матче 24-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Шабанхаджай – 50'    

«Галактионов оставлял очень приятное впечатление, команда набирала. А сейчас… Может, причина в разочаровании и усталости тренерского штаба. Что-то произошло. Когда такое безразличие, ты не можешь выигрывать. «Рубин» обыграл «Локомотив» спокойно, на классе. Представляете? Очень легко. И очень печально. С этим нужно что-то делать по окончании сезона. Куда это годится?

Наверное, это неумение тренерского штаба подготовить команду. Всё-таки Галактионов тренировал молодёжную сборную России, а тренер сборной и тренер клуба — две абсолютно разные профессии. К сожалению, он не сумел подготовить «Локомотив» так, чтобы он хотя бы боролся», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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